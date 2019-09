An Spitzentagen werden im Shoppingcenter in Ebikon die Parkplätze knapp. Die Mall möchte deshalb 80 neue Parkplätze.

Mall of Switzerland will mehr Parkplätze – dem VCS passt's nicht

Die Mall of Switzerland (MoS) will mehr Parkplätze, um auch an Spitzentagen wie dem «Black Friday» oder vor Weihnachten über genügend Abstellplätze zu verfügen. Ein entsprechendes Baugesuch liegt bei der Gemeinde Ebikon öffentlich auf.

Eigentlich müsste die MoS den Kiesplatz vor dem Center wieder in eine Blumenwiese zurückbauen – die Parkiermöglichkeit war nur als Provisorium für die Eröffnung bewilligt worden. Nun will sie aber an den Parkplätzen festhalten und das Provisorium um fünf bis zehn Jahre verlängern.

Mehr Parkplätze, mehr Verkehr

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) wehrt sich dagegen. Denn mit den zusätzlichen Parkplätzen würde das Center über mehr Plätze verfügen als in der Baubewilligung 2007 bewilligt. Das töne zwar nicht nach viel, sagt Dominik Hertach, Geschäftsführer des VCS Luzern, aber «80 Parkplätze generieren mehr Verkehr, und das ausgerechnet an den Hochfrequenztagen.»

Ausserdem habe sich das Shoppingcenter auf die Fahne geschrieben, den ÖV zu fördern. Gemäss Mall of Switzerland funktioniere dieses Prinzip im Normalfall auch. Bei Normalbetrieb seien die Parkplätze nicht ausgelastet. Man wolle die zusätzliche Fläche nur an vier bis fünf Spitzentagen freigeben.