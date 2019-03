In der Stadt Luzern starteten rund 4000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in den Güdismontag. Damit waren etwa 1500 Personen mehr an der traditionellen Wey-Tagwache als im Vorjahr.

Nächster Höhepunkt ist um 14 Uhr. Dann startet der grosse Wey-Umzug.

Bild 1 / 3 Legende: Ready to take off! – Auf dem Mond wird dann die Luzernerfahne gehisst. SRF/Beat Vogt Bild 2 / 3 Legende: Ist der Regen schuld? Diese grimmigen Gestalten haben Rost angesetzt. SRF/Beat Vogt Bild 3 / 3 Legende: Keine Blumenvase, nein, diese Frau verkörpert den Sommer. SRF/Beat Vogt