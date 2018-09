Insgesamt 79'400 Personen haben das Lucerne Festival besucht, das am Sonntag zu Ende geht. Für die 78 Konzerte waren 65'400 Tickets verkauft worden - was einer Auslastung von 89 Prozent entspricht. Wie die Festival-Leitung am Freitag mitteilte, zogen die 37 Gratis-Veranstaltungen zusätzlich rund 14'000 Besucherinnen und Besucher an. Das Sommerfestival kann somit 800 Eintritte mehr als im Vorjahr verzeichnen. 14 Konzerte waren ausverkauft.

Kinder-Konzert und Erlebnistag für Familien

Das Thema des diesjährigen Festivals lautete «Kindheit». Das Festival griff es gleich am Eröffnungswochenende auf, als 135 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern Werke von Beethoven, Rossini oder Schostakowitsch spielten. Am 26. August folgte ein Erlebnistag für Familien mit einem Programm aus Kammer- und Orchesterkonzerten. Dieser lockte 5200 Personen aller Altersstufen ins KKL.