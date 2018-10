Die CVP-Kantonalparteien können noch bis am 25. Oktober mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundesratswahl portieren. Danach prüft eine Findungskommission der CVP Schweiz die eingegangenen Kandidaturen. Schliesslich wird die Bundeshausfraktion am 16. und 17. November darüber befinden, wie viele und welche Kandidaten sie der Bundesversammlung zur Wahl in den Bundesrat vorschlagen wird. Die Bundesratswahlen finden am 5. Dezember statt.