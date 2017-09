El Ritschi über seine neu entdeckte Langsamkeit beim Wandern

El Ritschi hat die Wandertruppe «Whatsalp», welche diesen Sommer über die alten Säumerwege von Wien nach Nizza wanderte, ein Stück weit begleitet. Dabei staunte er, wie schnell man, obwohl zu Fuss, trotzdem vorwärts kommt. «Das war wie eine Therapie, eine Sehnsucht nach einer angemessenen Geschwindigkeit, um sich fortzubewegen.» El Ritschi (Richard Blatter) 1969 aus Engelberg, heute wohnhaft in Buttisholz ist Sänger von Jolly and the Flytrap. Er tritt gelegentlich solo als El Ritschi auf und trägt seine eigenen Lieder gänzlich unverstärkt vor.