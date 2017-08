Pilgerort Flüeli-Ranft «Hier also hat er geschlafen, unglaublich!»

Michael Zezzi

Bruder Klaus zieht tausende von Leuten in den Ranft: Gläubige, die einen Ausflug machen - Pilger, die auf ihrem Weg Halt machen - aber auch Leute, die ganz einfach die Ruhe geniessen und Energie tanken wollen. Ein Besuch in Flüeli-Ranft, an einem ganz normalen Mittwochvormittag.