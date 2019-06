Historische Wahl in Horw

Die SVP verliert ihren Sitz in der Horwer Exekutive, und die L20 besetzt zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte zwei Sitze im 5-köpfigen Horwer Gemeinderat. Jörg Stalder (54) ist in Horw bestens vernetzt und politisierte lange Jahre im Einwohnerrat. Er gewinnt die Wahl klar.

Die Resultate im Überblick Name/Partei

Anzahl Stimmen

Jörg Stalder (L20)

1427 Oliver Imfeld (SVP)

1171 Francesca Schoch (FDP)

1142 Astrid David Müller (SVP)

43

Gerangel vor dem zweiten Wahlgang

Jörg Stalder brachte sich erst für den zweiten Wahlgang ins Spiel. Dies, nachdem weder der offizielle Kandidat der SVP, Oliver Imfeld, noch die FDP-Kandidatin Francesca Schoch im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreichen konnten.

Man wird in Horw vor allem im Umweltbereich aber auch im Sozialen spüren, dass wir nun zu zweit sind im Gemeinderat.

Oliver Imfeld war umstritten. Er wurde nur von seiner Partei unterstützt. Und auch seine Herausfordererin Francesca Schoch konnte bei den anderen Parteien nicht punkten. Die CVP brachte gar eine weitere Kandidatin ins Spiel – Astrid David von der SVP. Die SVP habe Anspruch auf einen Sitz, so die Argumentation. Imfeld sei aber der falsche Kandidat.