Die CVP steht im Amtsjahr 2018/2019 im Kanton Obwalden an der Spitze. Das Parlament hat am Freitag Peter Wälti aus Giswil zum Kantonsratspräsidenten gewählt. Auch in Schwyz ist am Mittwoch ein CVP-Mann zum Kantonsratspräsidenten gewählt worden. Es ist Peter Steinegger aus dem Hauptort Schwyz. Im Kanton Nidwalden ist der Höchste im Kanton neu ein Vertreter der FDP. Ruedi Waser aus Stansstad wurde ebenfalls am Mittwoch gewählt.

Auch die Regierungspräsidien sind in diesen Kantonen neu besetzt worden: Neuer Obwaldner Landammann ist Christoph Amstad (CVP), neuer Schwyzer Landammann ist Kaspar Michel (FDP), und in Nidwalden bekleidet dieses Amt neu Res Schmid (SVP).