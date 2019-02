Die Schweizerische Hotelfachschule Luzern baut während der Sommermonate ihren Standort um. Unter anderem wird die Ausbildungsküche erweitert, Klassenräume werden vergrössert und die Zimmer der Studierenden im Wohngebäude werden saniert und neu gestaltet. Insgesamt investiere die SHL gegen vier Millionen Franken, sagte SHL-Direktorin Christa Augsburger gegenüber SRF News.

630 Quadratmeter neuer Schulraum

Gleichzeitig wächst die Schule mit einem zweiten Standort: Im Schweizerhof-Anbau an der Hertensteinstrasse werden Schulungsräume zugemietet, insgesamt rund 630 Quadratmeter. Diese seien bis jetzt von der Migros-Clubschule genutzt worden, seien also schon als Schulräume konzipiert, sagte Augsburger.

Nötig werde diese Erweiterung nicht zuletzt, weil die Hotelfachschule ab September zusammen mit der Hochschule Luzern einen englischen Bachelor-Abschluss in Hotelmanagement anbietet. Diesen Abschluss - den «Bachelor of Science in Hospitality Management» - kann man in der Schweiz aktuell nur an der Hotelfachschule Lausanne machen.