Tobias Feigenwinter, Kantischüler aus Schüpfheim nimmt an der zentraleuropäischen Informatik-Olympiade teil.

Vom 23. - 29. Juli findet in der slowakischen Hauptstadt Bratislava die zentraleuropäische Olympiade für Informatik statt. Mit dabei ist Tobias Feigenwinter aus Schüpfheim. Der 17-jährige gewann an der Schweizer Informatik-Olympiade die Silbermedaille.

In die Badi gehen oder mit Freunden an Openairs abzuhängen ist nicht sein Ding. Seine Welt ist das Programmieren. Zur Zeit arbeitet er an seiner Maturaarbeit, wie er im Gespräch mit SRF News verrät. Er liebe es, Antworten auf Probleme zu finden, das heisst eine Lösung zu konstruieren.

Ich habe Freude, wenn ich auf ein Problem eine Antwort finde.

Die Meisterschaften dienten nicht nur dazu, sich mit andern Jugendlichen zu Messen, es diene auch der Vernetzung mit Gleichgesinnten. «In der Schweizer Delegation verstehen wir uns nicht als Konkurrenten, sondern als Freunde. Wir helfen uns gegenseitig bei Problemen», meint Tobias Feigenwinter. Es sei zwar ein Wettkampf, aber sie seien auch ein Team.

Er freue sich auf Bratislava und wolle auch noch die Stadt kennenlernen. Sein Ziel sei es, in die obere Hälfte zu kommen. Aber: «Das Niveau bei den internationalen Wettbewerben ist sehr hoch».