Neben bekannten Musikerinnen und Musikern aus aller Welt haben am Blue Balls Festival in Luzern auch zwei junge Innerschweizer Musiker ihren Auftritt. Der 19-jährige Schlagzeuger Nico Hunziker aus Brunnen und der 20-jährige Gitarrist und Sänger Daniel Beltrametti aus Seedorf spielten an einem Schulfest vor anderthalb Jahren zum ersten Mal gemeinsam auf. Unterdessen stehen sie als «Daens», Link öffnet in einem neuen Fenster im Programm von renommierten Schweizer Musikfestivals.

Konktakt in die Musikszene fanden die beiden, als sie als Strassenmusiker quer durch Europa gezogen waren. «Es haben sich immer mehr grössere und kleinere Auftritte ergeben - und jetzt spielen wir am Samstag am Blue Balls!», freuen sich die jungen Musiker.

Ein harmonisches Duo

Sie hätten in der kurzen Zeit, in der sie zusammen ihre Songs komponieren, eine harmonische Art der Zusammenarbeit gefunden: «Wir haben schon viel zusammen erlebt und harmonieren gut.» Und sie genössen es jedes Mal, auf der Bühne zu stehen: «Der Live-Moment ist einfach cool.»

Und solche Live-Momente werden die beiden Musiker diesen Sommer noch etliche auch in der Zentralschweiz haben: «Daens» sind im August unter anderem auch am Festival «Alpentöne» in Uri zu hören.