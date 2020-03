Auf der Streaming-Plattform Netflix läuft aktuell die neuste Staffel von «Better call Saul». Musikalisch untermalt wird der Start mit Jodelklängen des Urner Jodlerclubs Bärgblüemli aus Schattdorf.

In Grossaufnahme sind Ameisen zu sehen, die auf ein Glacé-Cornet klettern; zu Klängen des Jänzigrat-Jüz. «Ich habe mich sehr gefreut, dass es ein Jüz von uns in eine Sendung mit einem so grossen Publikum geschafft hat», sagt Bruno Aschwanden, der Präsident des Jodlerclubs. Die Aufnahme des Jänzigrat-Jüz sei allerdings fast 40 Jahre alt, habe mit dem Jodlerclub in heutiger Besetzung nicht mehr viel zu tun.

Mir ist nicht klar, was der Jüz mit den Bildern zu tun hat.

Die Serie «Better call Saul» ist sehr beliebt, der Jüz der Urner Jodler wird Millionen von Ohren erreichen. Das grosse Geld fliesst deshalb aber nicht in die Kasse des Jodlerclubs Bärgblüemli. Da die Komposition schon mehr als 70 Jahre alt ist, sind die Urheberrechte verfallen. Ausserdem ist es keine Eigenkomposition, sondern nur eine Interpretation. Es wird also höchstens ein Beitrag für das Arrangement ausbezahlt. Das wurmt Bruno Aschwanden indes nicht. «Mich freut es einfach, dass dadurch Leute mit dem Jodeln in Berührung kommen, die sonst nie unsere Musik hören würden.»