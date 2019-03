Jörg Meyers sachliche und ruhige Art zu politisieren kommt bis ins bürgerliche Lager an. So finden sich in seinem Komitee denn auch CVP- und FDP-Politikerinnen und Politiker. Der 50-Jährige hat sich gegen die Kürzungen bei den Prämienverbilligungen eingesetzt - mit Erfolg: Der Kanton muss Prämienverbilligungen zurückzahlen, dies verlangt ein Bundesgerichtsurteil. Daneben bekämpft Jörg Meyer im Parlament die Tiefsteuerstrategie und setzt sich für bezahlbaren Wohnraum ein.