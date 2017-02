Schwyzer Fasnacht Josef Heinzer gibt den Nüsslern den Takt an

Heute, 17:46 Uhr

Dario Pelosi

Seit 29 Jahren ist Josef Heinzer an der Schwyzer Fasnacht in seinem Element. Dann hängt er sich die goldene Trommel um und trommelt den traditionellen Rhythmus der Nüssler. Sein Geheimtipp, damit er durchhalten kann: Melkfett an den Handgelenken.