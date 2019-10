Die Bündnerin Martina Fehr hat langjährige Erfahrung als Journalistin. In den vergangenen Jahren war sie zudem in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Somedia-Gruppe tätig, zum Beispiel als Chefredaktorin der Somedia-Zeitung «Südostschweiz». Seit Februar ist sie dafür verantwortlich, dass die vier Sparten Zeitung, Radio, TV und Online optimal und konvergent arbeiten können.

«Die Aus- und Weiterbildung von Journalisten war mir schon immer eine Herzensangelegenheit. Alles in allem ist es für mich eine sinnstiftende Aufgabe, bei der man auch national tätig ist», begründet Martina Fehr ihre Motivation. Sie freue sich sehr, in ihrer neuen Funktion das MAZ als erste Ausbildungsadresse in Journalismus und Kommunikation weiterentwickeln zu dürfen. Dabei will sie den Fokus auf die Digitalisierung legen und die Konvergenz in der Medienlandschaft abbilden.

Legende: Diego Yanez, Martina Fehr und Res Strehle freuen sich über die Wahl. ZVG / Emiliana Salvisberg

Res Strehle, Präsident Stiftungsrat MAZ, ist glücklich mit der Wahl von Martina Fehr: «Die Weiterentwicklung des MAZ ist eine äusserst anspruchsvolle Herausforderung in einer Branche, die in einem vielfältigen Umbruch ist. Martina Fehr steht auch für eine jüngere Generation, die mit der Digitalisierung bestens vertraut ist.»

Der bisherige Direktor Diego Yanez gibt nach sechs Jahren sein Amt ab und geht in Pension.