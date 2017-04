Jugendliche festgenommen Jugendliche zünden Pyrofackel in S-Bahn

Dienstag, 4. April 2017, 10:42 Uhr

In einem Zug von Olten nach Luzern hat ein 15-Jähriger mit zwei Kollegen am Montag eine Pyro-Fackel gezündet. Er erlitt dabei Brandverletzungen an beiden Händen und musste zum Arzt. Am Zug entstand erheblicher Sachschaden.

sda/joel; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr