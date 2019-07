In Nottwil kämpfen über 300 junge Talente um Medaillen. Es ist erst die zweite Para-Athletik-WM der Junioren.

Vom Donnerstag bis am Sonntag werden an den «World Para Athletics Junior Championships» in Nottwil nicht weniger als 111 Medaillensätze vergeben. Edelmetall zu ergattern ist das Ziel der 325 teilnehmenden Leichtathletik-Talente aus 43 Ländern. Ihre Vorbilder sind Sportgrössen wie Marcel Hug und Manuela Schär. Auch deren Karrieren haben mit Junioren Wettkämpfen begonnen.

Auch vier junge Schweizer Athletinnen und Athleten sind heuer dabei:

Licia Mussinelli (18-jährig, Derendingen, SO). Sie erhielt an der ersten Para-Junioren-WM 2017 Gold für den Wettkampf über 1500 Meter und Silber über 800 Meter.

Dario Studer (16-jährig, Hauenstein, SO). Auch er wurde bereits 2017 von Swiss Paralympics für die WM selektioniert.

Linda Flury (14-jährig, Rohrbachgraben, BE) sowie Matiwos Russom (16-jährig, Basel). Sie treten erstmals an der WM an.

Frühe Erfolge seien eine wichtige Motivationsspritze für die jungen Athletinnen und Athleten, die ihr Leben dem Sport verschreiben, so das Internationale Paralympische Komitee. Es hat daher 2017 die Junioren-WM neu geschaffen und Rollstuhlsport Schweiz beauftragt, die ersten beiden Austragungen 2017 und 2019 durchzuführen. Nebst den 325 Athletinnen und Athleten reisen auch 230 Betreuer und Guides nach Nottwil.

Es starten sowohl Sportler im Rollstuhl als auch mit Amputationen, Cerebraler Lähmung, Seh- oder Lernbehinderungen und Kleinwuchs. Sie bestreiten Wettkämpfe auf der Bahn oder der Wurf- und Sprunganlage.