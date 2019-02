Zahlreiche Seilbahnen im Kanton Nidwalden kämpfen immer wieder mit finanziellen Sorgen. Weil der Bund künftig Seilbahnen nur finanziell unterstützt, wenn eine Förderstrategie vorliegt, hat der Kanton Nidwalden eine solche erstellt.

In der Förderstrategie ist festgehalten, dass die Seilbahnen im Kanton Nidwalden auch künftig eine wichtige Rolle für den Tourismus spielen sollen. Die Seilbahnen seien ein Markenzeichen des Kantons, schreibt die Regierung in einer Mitteilung.

Legende: Insbesondere kleine Seilbahnen im Kanton Nidwalden sollen finanziell unterstützt werden. ZVG

In einer ersten Phase sei sichergestellt worden, dass die Seilbahnen wie bisher finanziell unterstützt werden. In einer zweiten Phase sollen zusätzliche Mittel gefunden werden, um die Rahmenbedingungen für Seilbahnen in Nidwalden zu verbessern. Bis im Herbst sollen dazu Ergebnisse vorliegen. Im Fokus stehen insbesondere die Kleinseilbahnen.

Legende: Die Seilbahn von Emmetten auf den Niederbauen. Keystone

Seit 2009 wurden an die Nidwaldner Seilbahnen unter anderem rund 5,3 Millionen Franken zinslose Darlehen aus der neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) gewährt. Weiter erhielten sie sechs Millionen Franken aus dem NRP-Stabilisierungsprogramm.