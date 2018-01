Das Wichtigste in Kürze

Beispielsweise will die Regierung 20 der rund 410 Vollzeitstellen in der Obwaldner Verwaltung abbauen.

Sparen will die Regierung auch bei der individuellen Prämienverbilligung.

Für Natürliche Personen soll der Steuerfuss von 2,95 auf 3,45 Einheiten angehoben werden – jener für Juristische Personen von 6 auf 6,3 Prozent.

Mit einer Rosskur will die Obwaldner Regierung die Kantonsfinanzen in den Griff bekommen. Das Ziel: 20 Millionen Franken sparen, 20 Millionen mehr einnehmen – unter dem Namen Finanzstrategie 2027+.

Von den rund 410 Vollzeitstellen in der Obwaldner Verwaltung sollen bis 2020 deren 20 abgebaut werden, heisst es in einem Massnahmenpaket zur Umsetzung der Finanzstrategie. Die Regierung hat das Paket am Montag in Sarnen vorgestellt. Die geplanten Einsparungen beim Personalaufwand machen rund 3,2 Millionen Franken aus.

Neben dem Stellenabbau sollen die freiwillige Familienzulage angepasst und Überbrückungsrenten bei frühzeitigem Altersrücktritt gestrichen werden. Der Regierungsrat schlägt zudem vor, die finanzielle Beteiligung an Aus- und Weiterbildungen um 30 Prozent zu kürzen.

Sparen bei Prämienverbilligungen

Hohes Sparpotenzial auf der Ausgabenseite ortet die Regierung auch bei der Individuellen Prämienverbilligung. Einerseits soll eine Vereinfachung des Systems die Verwaltung entlasten. Anderseits soll das Gesetz so angepasst werden, dass der Kantonsbeitrag von aktuell 24,43 Millionen auf rund 16 Millionen Franken im Jahr 2019 sinkt. Neu soll die Berechnung auf Basis der günstigsten Krankenkasse im Kanton festgesetzt werden.

Gemeinden sollen an NFA zahlen

Zur Kasse gebeten werden sollen die Gemeinden, insbesondere was die Obwaldner Beiträge in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) angeht. Hier hat Obwalden hat inzwischen die Schwelle vom Nehmer- zum Geberkanton überschritten.

Der Regierungsrat schlägt vor, die Zahlungen in den NFA so aufzuteilen, dass diese im Verhältnis stehen zum Anteil an den Kantons- und Gemeindesteuern sowie am Kantonsanteil an den direkten Bundessteuern.

Höhere Steuern für alle

Auf der Einnahmenseite ist für 2019 eine Steuererhöhung vorgesehen. Für Natürliche Personen soll der Steuerfuss von 2,95 auf 3,45 Einheiten angehoben werden. Anpassungen sind bei Berufsauslagen, Fahrkostenabzug und Sozialabzügen vorgesehen, die Vermögenssteuer soll von 0,2 auf 0,21 Promille angehoben werden.

Der Steuersatz für Juristische Personen soll von 6 auf 6,3 Prozent steigen. Die Minimalsteuer soll statt 500 neu 1000 Franken betragen.