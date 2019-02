Kinder am Dirigentenpult

Was macht eigentlich der Dirigent eines Orchesters? Und wie funktioniert diese Geheimsprache zwischen Orchester und Dirigent? Gegen 30 Kinder wollten es an einem Workshop wissen – und auch gleich selber ausprobieren.

Dieses «Dirigieren für Kinder» ist ein Angebot der Musikvermittlung des Luzerner Sinfonieorchesters, mitmachen können Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. «Für uns als subventioniertes Orchster ist es eine Verpflichtung, auch mit den ganz Jungen in Kontakt zu treten, und sie bestenfalls für die klassische Musik zu begeistern», sagt Jonas Erni. Er ist Stimmführer der zweiten Geigen und einer der Initiaten des Workshops.

Legende: Jonas Erni (links) ist Stimmführer 2. Geige im Orchester und einer der Initianten des Kinder-Dirigierens. SRF/Michael Zezzi

«Das ist eine Abenteuergeschichte mit Piraten»

Johanna Ludwig kümmert sich beim Luzerner Sinfonieorchester um die Musikvermittlung. Sie führt durch den Anlass und erklärt den Kindern, um was es in Mozarts Oper «Die Entführung aus dem Serail» geht. Es ist eine Abenteuergeschichte, mit Piraten, welche eine junge Frau in einen Palast entführen», erzählt sie. Und hat die Kinder damit im Sack.

Gut anderhalb Stunden geben die Kinder dem Quartett den Takt an, entscheiden über forte und piano - und erfahren auch noch, dass man als Dirigentin oder Dirigent entscheiden kann, wie stark der Edelmann Belmonte in seine Konstanze verliebt ist. Mit einer einfachen Handbewegung zum Orchester.