Am Nationalen Zukunftstag besuchten sechs Kinder das Regionalstudio Luzern - und gestalteten ihre eigene Sendung.

Das Regionaljournal Zentralschweiz in Kinderhand

Traumberuf Radioreporter, oder Fernsehjournalistin: Auch im Regionalstudio Luzern waren am Nationalen Zukunftstag sechs Kinder, um einen Einblick in die Arbeit eines Journalisten oder einer Journalistin zu erhalten. Mit dabei waren Noemi, Ben, Frederik, Jonathan, Marc und Sebastian. Zuerst gewährte Fernsehjournalist Raphael Prinz einen Einblick in seine Arbeit. Die Kinder konnten dabei ein Interview führen, filmen und schneiden.

Danach wurde auch der Umgang mit dem Mikrofon geübt: Denn für die anschliessende Strassenumfrage sollten die Kinder die Technik im Griff haben. Zuletzt gestalteten die Kinder ihre eigene Sendung: Wie klingt das Regionaljournal Zentralschweiz, wenn Kinder am «Drücker» sind? Das Resultat lässt sich sehen - respektive hören!