Am Güdeldienstag sind in Steinen im Kanton Schwyz die Kinder am Zug. An der Kinderrott sind sie jeweils ohne Erwachsene unterwegs. Dann ziehen die jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler durch die Gassen. Die Jung-Tambouren trommeln den Steiner Narrentanz, wer will nüsslet dazu, zeigt den traditionellen Tanz. Die Erwachsenen am Strassenrand und in den Häusern entlang der Umzugsroute werden von den Kindern mit Süssigkeiten beschenkt.

Bild 1 / 5 Legende: SRF/Michael Zezzi Bild 2 / 5 Legende: Die Tambouren der Kinderrott. In der ersten Reihe, der zweite von links: Lukas Marty. SRF/Michael Zezzi Bild 3 / 5 Legende: Kleine Häuser, kleine Fasnächtler. Steinen bietet die passende Kulisse für die Chinderrott. SRF/Michael Zezzi Bild 4 / 5 Legende: Im Restaurant Bahnhof gibt ein Zuckerschub neue Energie für den Weg zurück ins Dorf. SRF/Michael Zezzi Bild 5 / 5 Legende: Traditionelle Figuren der Schwyzer Fasnacht sind unterwegs – dann aber auch ein Krokodil, Indianer und Prinzessin. SRF/Michael Zezzi