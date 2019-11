Nach sieben Jahren Bauzeit haben am Samstag die Arkaden beim Kloster Einsiedeln wieder geöffnet. Damit ziehen in die Nordarkaden auch verschiedene Geschäfte: Die Milchmanufaktur, Link öffnet in einem neuen Fenster Einsiedeln, ein Kerzenatelier, der Klosterladen und der neue Infopavillon des Klosters. Gekostet hat die Sanierung der Arkaden und das Errichten dieses Pavillons knapp 6.5 Millionen Franken.

Besucherinnen und Besucher erhalten in diesem Pavillon Einblicke in den Alltag der Benediktinermönche. Man kann sich zum Beispiel über die mehr als tausendjährige Geschichte des Klosters informieren. In der multimedialen Präsentation erfährt man ausserdem von zahlreichen Angeboten und sehenswerten Plätzen in und um das Kloster Einsiedeln.

Übergangsbelag auf dem Klosterplatz

Beim Klosterplatz sind die Bauarbeiten ansonsten aber noch nicht abgeschlossen. Noch herrscht keine Einigkeit über die Fugen zwischen den Pflastersteinen. Das Kloster, der Bezirk, Denkmalschützer und Behindertenorganisationen sind sich nicht einig über das Fugenmaterial. Deshalb hat der Kanton Schwyz einen Baustopp angeordnet.

Inzwischen ist ein Übergangsbelag eingesetzt. So kann in zwei Wochen der Weihnachtsmarkt eröffnet werden, und auch dem Welttheater 2020 steht nichts im Weg.