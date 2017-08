Die Luzerner Herstellerin von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax investiert in ein neues Produktions- und Bürogebäude.

Die Herstellerin von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax investiert am Hauptsitz in Dierikon über 70 Millionen Franken in einen Neubau. Das neue Produktions- und Bürogebäude soll ab Mitte 2019 bezugsbereit sein und die drei bisherigen Zentralschweizer Standorte vereinen.

Konzentration an einem Standort

Komax sei dank guter Auftragslage an die Kapazitätsgrenze gestossen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Deshalb musste es zu den beiden bestehenden Standorten in Dierikon und Rotkreuz ZG einen zusätzlichen in Küssnacht SZ anmieten.

Das neue Gebäude kommt unmittelbar neben den bisherigen Gebäuden zu stehen und wird rund 20'000 Quadratmeter gross sein, heisst es weiter. Der Spatenstich erfolgte bereits Mitte August.

Komax baue weiter auch an zwei Standorten in Deutschland die Produktionskapazität aus, schreibt das Unternehmen weiter. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 1700 Mitarbeiter.