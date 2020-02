Alpnach

Die Grünliberalen verpassen den Sprung in den Gemeinderat: Im ersten Wahlgang konnte die Alpnacher Exekutive nicht komplett besetzt werden. Die vier bisherigen Gemeinderäte wurden in ihrem Amt bestätigt, doch für den fünften Sitz muss die Stimmbevölkerung am 15. März nochmals an die Urne. Damit ist noch keine Nachfolge des abtretenden parteilosen Gemeindepräsidenten Heinz Krummenacher gefunden. Um seinen Posten buhlten die SVP, FDP, CVP und GLP.