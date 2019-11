Der Ende Oktober überraschend verstorbene Künstler Thurry Schläpfer hat bis zu seinem Tod an dieser Ausstellung gearbeitet. Die Ausstellung mit dem Titel «Treu den Linien» zeigt eine Auswahl seines künstlerischen Schaffens.

Ein langjähriger Freund und Weggefährte Schläpfers, Hugo Schmidt, hält an der Vernissage am Donnerstag, 7. November, die Laudatio. Im Gespräch erinnert er sich an seinen Freund und dessen Kunst. Unter anderem auch an die Vernissage der ersten Ausstellung von Thurry Schläpfer im Jahr 1983 im Luzerner Kulturzentrum Sedel, an der er auch bereits die Laudatio hielt.