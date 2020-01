Das Hotel Beau Séjour liegt direkt an der Haldenstrasse in der Stadt Luzern: Zwar nicht direkt am See, sondern hinter der Hotelriviera, zwischen dem Hotel Palace und dem Hotel Europe. Seit zwei Jahren pachtet der 35-jährige Luzerner Manuel Berger zusammen mit seinem Geschäftspartner Walter Willimann das Hotel. Von Anfang an war klar, dass im Beau Séjour auch Kulturveranstaltungen stattfinden sollen.

Legende: Der grosse Ballsaal wird tagsüber als Frühstücksraum gebraucht. SRF

Der Ballsaal ist 80 Quadratmeter gross und es haben darin bis zu 120 Menschen Platz. «Der grosse Ballsaal wird am morgen als Frühstücksraum benutzt, er ist ideal für Veranstaltungen am Abend», sagt Manuel Berger.

Legende: Tanzen im grossen Ballsaal ist sehr beliebt. ZVG/ Hotel Beau Séjour

Tanzen ist beliebt im Ballsaal, ob bei Hochzeiten oder an Tangoabenden. Auch Konzerte werden veranstaltet und regelmässig kommt es zur Zusammenarbeit der Literaturbühne Loge mit dem Hotel Beau Séjour: Slam- Poetry ist dann angesagt.

Legende: Zusammen mit der Literaturbühne Loge Luzern veranstaltet das Beau Séjour Poetry-Slam-Abende. ZVG/ Beau Séjour

Seit diesem Jahr bietet das Hotel Beau Séjour jährlich auch eine dreiwöchige Literatur-Residenz an. Den Anfang macht der deutsche Autor Daniel Schreiber. Er erhält Kost und Logis und schreibt an seinem neusten Roman. «Hier muss ich mich um nichts kümmern und bekomme den Raum mich ganz auf das Schreiben zu konzentrieren», sagt Daniel Schreiber. Das Zimmer mit Aussicht mache ihn sprachlos.

Legende: Obwohl direkt an der Haldenstrasse ist der Blick aus dem Fenster des Hotel Beau Séjour atemberaubend. SRF

Ob Literatur-Residenz, Konzerte, Tango – oder Poetry-Slam-Abende für Manuel Berger ist es wichtig, dass neben dem Toursimus auch die Kultur seinen Platz hat. Er sei sehr kunst- und design-affin. Dies widerspiegelt sich auch im Haus: Altes wird liebevoll erhalten und mit Neuem kombiniert.