Die Theater sind wieder geöffnet. Der Auftakt in die Saison 20/21 ist nach der Pause, welche wegen der Corona-Pandemie bereits im März begonnen hat, ein spezieller. Deshalb feiern ihn verschiedene Kulturhäuser mit einem Sternmarsch zum Theaterplatz vor dem Luzerner Theater am Samstagnachmittag. Beteiligt sind unter anderem das Kleintheater, der Südpol oder auch das Luzerner Theater. Wenn die Kulturschaffenden auf dem Theaterplatz ankommen, gibt es in der «Box» des Luzerner Theaters Konzerte und Performances unter anderem von Albin Brun oder Nina Langensand.

Legende: Passantinnen und Passanten schauen durch die Gucklöcher vor dem Luzerner Theater bei den Proben zu. SRF Mirjam Breu

Im Luzerner Theater findet mit Maria de Buenos Aires am Samstagabend dann die erste Premiere der Spielzeit statt: «Nach sechs Monaten freue ich mich mit dem gesamten Ensemble wieder über die Rückkehr auf die Bühne», sagt die stellvertretende Intendantin Sandra Küpper.

Die Coronazeit stellt das Luzerner Theater finanziell vor Herausforderungen. Zwar seien ungefähr gleich viele Abos verkauft worden, wie im vergangenen Jahr - aber wegen der Schutzmassnahmen können weniger Plätze besetzt und somit auch weniger Tickets verkauft werden. Und da die Pausen gestrichen werden, fehlt auch der Umsatz bei der Gastronomie. Laut dem Verwaltungsdirektor Adrian Balmer sei man im Austausch mit anderen Kulturhäusern: «Wir suchen eine gemeinsame Lösung mit dem Zweckverband Grosse Kulturbetriebe des Kantons Luzern, um herauszufinden, wie wir diese finanzielle Delle überbrücken können.»