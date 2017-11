Die Künstlerin

Christa de Carouge, geboren 1936 in Basel und aufgewachsen in Zürich, ist Designerin und Modeschöpferin. 1978 eröffnete sie ihr eigenens Atelier in Carouge (GE) und später ein Geschäft in Tiefenbrunnen Zürich, welches sie Ende 2013 geschlossen hat. Sie ist die wohl radikalste Modedesignerin der Schweiz - um Moden hat sie sich nie gekümmert.