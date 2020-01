Agroscope plant neuen Standort in Sursee

Agroscope, das Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung des Bundes, will seine Standorte neu festlegen. Neben dem Hauptzentrum in Posieux soll es regionale Zentren und dezentrale Versuchsstationen geben, unter anderem auch in Sursee. Thema sollen die «Stoff-Flüsse Stickstoff und Phosphor» sein, wie die Luzerner Staatskanzlei mitteilte.

«Herausforderungen besser angehen»

Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter ist laut der Mitteilung erfreut über die Pläne: «Luzern ist ein bedeutender Agrarkanton, in dem rund 10 Prozent des Rindvieh- und rund 30 Prozent des Schweinebestands der ganzen Schweiz gehalten werden.» Diese grosse Tierintensität führe zu entsprechenden Nährstoffemmissionen. Mit der Versuchsstation in Sursee könnten die damit verbundenen Herausforderungen besser angegangen werden.

Die neue Standortstrategie für Agroscope haben die Kantone zusammen mit den Branchenorganisationen erarbeitet. Nun stehen Konsultationen in den Parlamentskommissionen an. Noch im ersten Halbjahr soll der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden.