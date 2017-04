Osterverkehr Lange Staus und volle Züge auf der Gotthardstrecke

Heute, 13:27 Uhr

Oster-Reisende müssen am Montag vor dem Gotthard wieder lange Staus in Kauf nehmen. Am Mittag reihten sich die Autos auf beiden Seiten des Tunnelportals über mehrere Kilometer. Auch die SBB hatten über Ostern einen grossen Andrang zu bewältigen.

Bild in Lightbox öffnen. Mit einer unfreiwilligen Ferienverlängerung müssen Oster-Rückreisende aus dem Süden am Montag vor dem Gotthard rechnen. Am Mittag stauten sich die Autos vor dem Tunnelportal bei Airolo TI auf sieben Kilometern, wie die TCS-Verkehrsinformation meldete. Auch in Richtung Süden war der Andrang am Ostermontag grösser als üblich: Vor dem Gotthardportal bei Göschenen UR standen die Fahrzeuge auf vier Kilometern. Züge der SBB voll Auch die SBB verzeichnete an Ostern eine grosse Nachfrage nach Plätzen: Viele Züge waren ausgebucht, es wurden Extrazüge eingesetzt. Grund für die grosse Reisewelle nach Süden dürften vor allem die schlechten Wetterprognosen für die Alpennordseite gewesen sein. Am Karfreitag hatten sich die Auto-Reisenden in Richtung Süden am Gotthard so lange gedulden müssen wie noch nie: Der Stau am Gotthard erreichte mit 14 Kilometern Rekordlänge für diesen Feiertag.

sda, eism; Regionaljournal Zentralschweiz 17:30 Uhr