33 Ziele will die Luzerner Kantonsregierung in den kommenden vier Jahren erreichen. Regierungspräsident Paul Winiker und Vizepräsident Reto Wyss stellten sie am Freitag den Medien vor: Von A wie «Attraktive Theater-Infrastrukturen ermöglichen» - also einen Neubau fürs Luzerner Theater forcieren - bis zu Z wie «zugewanderte Menschen mit Bleiberecht integrieren» beinhalten diese Ziele dieverschiedensten Themen aus allen Departementen . Die Polizei soll aufgestockt werden, und es soll vorwärts gehen mit dem Campus Horw, wo junge Berufsleute in technischen Hochschulberufen ausgebildet werden. Gleichzeitig soll das Gesundheitswesen qualitativ hochstehend bleiben, und an den Steuersätzen soll nicht mehr geschraubt werden.

Der Regierungsrat geht bei seinen Legislaturzielen von mehreren grossen Entwicklungslinien aus. Einerseits wachse die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiter, die Lebenserwartung steige. Andererseits führe die technische Entwicklung dazu, dass die Gesellschaft anders kommuniziere und funktioniere. Und schliesslich wirke sich der Klimawandel immer stärker spürbar auf Mensch, Umwelt und Wirtschaft aus.

Das Papier wird nun dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.