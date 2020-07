Prüfung oder nicht? Grosse Unterschiede in verschiedenen Berufen

Jonah Kasper, Elektroinstallateur, Alpnach: «Ich habe eine praktische Prüfung absolviert. Da war nur weniges anders als in vorherigen Jahren.»

Legende: Höchste Konzentration gefordert: Jonah Kasper arbeitet an den Installationen an einem Sicherungstableau. zvg/Jonah Kasper

Zwei Tage hatte er für seine praktischen Prüfung Zeit, um die Elektroinstallation an einer Holzwand fertigzustellen. Das einzige was dabei anders war, war die etwas kleinere Gruppe. Dass es keine feierliche Diplomübergabe gibt, trägt der 19-Jährige mit Fassung: «Für mich war das wichtigste, diese Ausbildung zu bestehen und nicht, dass ich an einer Feier geehrt werde.»

Sina Giesser, Fachfrau Gesundheit, Immensee: «Ich bin froh, dass ich immer arbeiten konnte.»

Legende: Ihre Kompetenzen waren in Coronazeiten besonders gefragt: Sina Giesser hat ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit am Luzerner Kantonsspital absolviert. zvg/Sina Giesser

Sina Giesser hat keine Abschlussprüfung absolviert. Als Fachfrau Gesundheit war sie jedoch im Spital gefordert. Sie habe gesehen, wie Leute in ihrem Umfeld mit Kurzarbeit konfrontiert gewesen seien. Dass sie immer arbeiten konnte, löste bei ihr Dankbarkeit aus. Und wenn sie an die Abschlussfeier denkt, die ins Wasser gefallen ist? «Wir hatten einen Abschluss auf einer digitalen Plattform. Wir haben uns über die Ausbildungszeit ausgetauscht und eine Lehrerin liess für jeden von uns einen Luftballon steigen. Richtig gefeiert habe ich im kleinen Kreis mit ein paar Kolleginnen.»

Sinan Grüter, Kaufmann, Ruswil : «Seltsam, so lange auf die Prüfungen zu lernen und dann ist da einfach nichts.»

Legende: Feiern trotz allem: Sinan Grüter (Bildmitte, kariertes Hemd) hat eine Kaufmännische Lehre im Bereich Öffentlicher Verkehr gemacht. Zwar gibt es keine offizielle Lehrabschlussfeier, aber angestossen wird gleichwohl. zvg/Sinan Grüter

Es war um Ostern, als Sinan Grüter erfuhr, dass er keinen Abschluss absolvieren muss. Seltsam sei es gewesen, aber rasch habe sich auch eine gewisse Erleichterung eingestellt bei ihm. Gefeiert wurde sein Lehrabschluss übrigens trotzdem. Zwar nicht wie üblich im grossen Rahmen auf der Dachterrasse des KKL, sondern nur im Rahmen seiner Klasse. Sinan Grüter nimmt es locker: «Es hätte nicht besser sein können.»