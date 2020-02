Brüele! Mit dem Fötzeliräge auf dem Kapellplatz erreichte die Fasnacht 2020 in der Stadt Luzern ihren ersten Höhepunkt.

Um fünf Uhr morgens legte der Nauen mit dem Fritschipaar beim Luzerner Seebecken an. Dort wurde die Luzerner Fasnachtsfamilie von tausenden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler empfangen und zum Kapellplatz begleitet.

Legende: Der Nauen des Bruder Fritschi mit dem Urknall. Keystone

In Luzern ist es Tradition, dass sich alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler verkleiden. Jahrelang haben sich vor allem die Jüngeren in Plüschtier-Einteiler gehüllt. Dieses Jahr sind wieder vermehrt Einzelsujets in den Gassen unterwegs. Teilweise sehr aufwendig und kreativ, teilweise braucht es etwas Phantasie, das Sujet zu erkennen.

Bild 1 / 8 Legende: SRF Bild 2 / 8 Legende: SRF Bild 3 / 8 Legende: SRF/Anna Hug Bild 4 / 8 Legende: SRF Bild 5 / 8 Legende: SRF Bild 6 / 8 Legende: SRF Bild 7 / 8 Legende: SRF Bild 8 / 8 Legende: SRF/Anna Hug

Diese Fasnachtsgruppe baut normalerweise einen Wagen für jede Fasnacht. Dieses Jahr haben sie darauf verzichtet und ein aufwendigeres Kostüm gebastelt als Lego-Familie. Seit dem Sommer haben sie jeweils ein Tag pro Woche an ihren Kostümen gearbeitet.

Bild 1 / 7 Legende: SRF/Anna Hug Bild 2 / 7 Legende: SRF Bild 3 / 7 Legende: SRF Bild 4 / 7 Legende: SRF Bild 5 / 7 Legende: SRF Bild 6 / 7 Legende: SRF Bild 7 / 7 Legende: SRF

Brüele! Mit dem Fötzeliräge auf dem Kapellplatz erreichte die Fasnacht 2020 in der Stadt Luzern ihren ersten Höhepunkt.

Legende: Beim Fötzeliräge auf dem Kapellplatz rieselten traditionellerweise Schnitzel von Telefonbüchern auf die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler herab. Keystone

Bis in die frühen Morgenstunden des Aschermittwochs herrscht ab jetzt in der gesamten Zentralschweiz Fasnachts-Ausnahmezustand.