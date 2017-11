Das Lucerne Blues Festival ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit.

Das 23. Lucerne Blues Festival ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit: «Es gab enorm viele Komplimente fürs Programm.» Insgesamt besuchten rund 11'000 Bluesfans die Konzerte und Rahmenveranstaltungen.

An den sieben Festivaltagen war ein breites Spektrum des Blues zu hören. Die Interpreten kamen vom Mississippi Delta - mit dem einstigen Rapper Grady Champion und Robert Kimbrough Sr. mit seiner Musik zwischen Bluegrass und Delta Blues. Sie kamen aber auch von Chicago, wo Gitarrist Tom Holland und Omar Coleman zu Hause sind, und sie reisten von der Westküste an, etwa mit Vertreter Kid Ramos aus Kalifornien. «Das diesjährige Festival gehört zu den besten, die wir veranstaltet haben», sagt Festivalpräsident Martin «Kari» Bründler gegenüber Radio SRF.

Zum Abschluss gab es für die Luzerner Blues-Organisatoren eine Überraschung. Die ehemalige Managerin des verstorbenen Soulsängers Otis Clay überreichte den Veranstaltern einen Bühnen-Anzug, den der berühmte Musiker bei seinem letzten Auftritt in Luzern getragen hatte.