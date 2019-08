Normalerweise, da ist die Sache klar: Die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und hören die vom Orchester ausgewählten Stücke. Die Macht liegt auf der Seite des Darbietenden. Doch gerade weil das Motto des diesjährigen Lucerne Festival «Macht» ist, wollte ein Orchester die Pole umdrehen.

Es ist für uns spannend, wenn wir nicht genau wissen, was wir spielen werden. Das gibt einen gewissen Nervenkitzel.

Die Festival Strings Lucerne überliessen nämlich die Auswahl der Stücke dem potenziellen Publikum. Bis am Mittwoch 28. August kann jeder und jede online , Link öffnet in einem neuen Fensteraussuchen, welche Werke am Konzert des Lucerne Festivals am 1. September gezeigt werden sollen. In verschiedenen Kategorien stehen 20 Stücke zur Auswahl - die fünf beliebtesten werden am Sonntag im KKL gespielt.

«Macht verteilt»

Eine vollkommen demokratische Lösung ist es indes nicht. Das Orchester rund um den künstlerischen Leiter Daniel Dodds behält sich einen Joker vor. Auch er und sein Mitmusizierenden dürfen ein Stück aussuchen. Und die Vorselektion der 20 Stücke hat schliesslich auch das Orchester gemacht. «Das hängt davon ab wie man es sehen will. Es ist vielleicht eine verteilte Macht», meint Daniel Dodds.

Ausgefallene Ideen

Die Festival Strings Lucerne touren durch die halbe Welt und werden international in hohen Tönen gelobt. Dennoch seien für sie die Heimspiele in Luzern immer etwas ganz Besonderes, meint Daniel Dodds.

Hinter uns stecken einfache Menschen, die sich ab ausgefallenen und lustigen Dingen erfreuen.

Und trotz gutem Renommee in der Szene: Das Orchester sei immer wieder offen für neue Ideen. «Als Kammerorchester ist man etwas flexibler als ein grosses Orchester», so Dodds. Auch für spassige Ideen liessen sich die Festival Strings Lucerne bereits einspannen. Vor einen paar Jahren spielte ein Teil des Orchesters auf einem Floss auf dem Zugersee - dieses haben die Musikerinnen und Musiker schwimmend erreicht.