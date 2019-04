Die Zentralschweizer Erlebnismesse Luga öffnet in zwei Wochen auf der Luzerner Allmend ihre Tore. Vom 26. April bis am 5. Mai zeigen 450 Aussteller ihre Produkte; Sonder- und Unterhaltungsschauen ergänzen das Angebot. Auch dieses Jahr fehlen die beliebten Tiere nicht.

Sonderausstellung und Gewohntes

Der Gast an der diesjährigen Luga ist das Kompetenzzentrum Swissint. Seit 30 Jahren beteiligt sich die Schweiz an Uno-Missionen in Konfliktgebieten. Was es heisst, im Ausland einen friedensfördernden Einsatz zu leisten, macht die Swissint an der Luga erlebbar.

Im Zentrum der Messe steht aber wie in den 39 Luga-Ausgaben zuvor der Marktplatz mit den Ausstellern, die ihre Produkte vorstellen. Erneut viel Platz erhält die Landwirtschaft. Es gibt einen Bauernhof, einen Streichelhof und eine Kleintierschau.