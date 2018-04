Die Luzern Lions: Das American Football Team aus Luzern spielt seit der aktuellen Saison in der Nationalliga A. Nach 2014 gelang dem Team im letzten Jahr der Wiederaufstieg. Das erklärte Ziel der Lions ist die Playoff Qualifikation. «In einer Saison können sich die Kader der Teams durch Verletzungen stark verändern, darum ist das Ziel durchaus realistisch», sagt Sportchef Claudio Spescha.

American Football in der Schweiz: «American Football ist eine Randsportart. Je nach Stadt hat der Sport einen anderen Stellenwert. In Luzern stehen wir beispielsweise noch hinter den grossen Fussball- und Handballclubs», sagt Claudio Spescha. Trotzdem sei das Interesse am Sport in Luzern gross. Die Spiele der Lions werden regelmässig von bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer besucht.

Bild 1 / 5 Legende: Claudio Spescha trainiert bei den Luzern Lions seit dieser Saison die Offensiv-Spieler. SRF/Lukas Lüthi Bild 2 / 5 Legende: Das Ziel beim American Football ist Raumgewinn - und natürlich Touchdowns, respektive Punkte zu erzielen. SRF/Lukas Lüthi Bild 3 / 5 Legende: Weisse Leibchen bedeuten Offensive, schwarze Defensive: Beim American Football haben alle Spieler eine klare Rolle. SRF/Lukas Lüthi Bild 4 / 5 Legende: Die Sicht des Quarterbacks: Er hat als Spielmacher die Aufgabe den Ball zu seinen Mitspielern zu bringen. SRF/Lukas Lüthi Bild 5 / 5 Legende: Blockarbeit ist im American Football essentiell: Aus diesem Grund wird das Blocken auch einaml ohne Ball geübt. SRF/Lukas Lüthi

Ein zeitintensives Hobby: Zwei Mannschafts-Trainings pro Woche, dazu kommen individuelles Krafttraining und noch ein Spiel am Wochenende. Die Spieler der Lions verdienen für diesen Zeitaufwand nichts - im Gegenteil: Sie müssen noch rund 700 Franken Jahresbeitrag bezahlen. Lediglich die ausländischen Verstärkungsspieler sind angestellt und erhalten einen Lohn.

Zur Person Claudio Spescha: Der 33-jährige Spescha stammt aus Malters im Kanton Luzern. Nach 14 Jahren entschied er sich im vergangenen Herbst dazu, seine Karriere als Spieler zu beenden. Gestartet hat er sie bei den Zürich Renegades und wechselte 2010 zu den Lions. Heute ist Claudio Spescha Vorstandsmiglied, Sportchef und Assistenztrainer.

