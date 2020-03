Die Teststation auf der Allmend ist am Mittwoch in Betrieb genommen worden. Sie funktioniert unkompliziert. Personen, bei denen der Verdacht auf Corona-Erkrankung besteht, können mit dem Auto vorfahren, die Scheibe herunterlassen und sich einen Abstrich im Rachen machen lassen. Die Proben gehen dann in ein nahegelegenes Labor, die Resultate sollen so möglichst schnell bereit sein.

Das Test-Drive-In ist eine Ergänzung zu bereits vorhandenen Teststationen. Die Corona-Tests werden weiter auch in Spitälern durchgeführt, betont der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Wie gross der Ansturm auf die neue Testzentrale sein wird, könne er noch nicht sagen. «Auf der Allmend können wir pro Stunde sechs bis zehn Tests durchführen.» Wichtig zu wissen sei aber: Tests würden nur bei Personen gemacht, die von einer Ärztin oder einem Arzt überwiesen worden sind. Wer einfach so auftauche, müsse abgewiesen werden.

Nicht am Alpenquai wegen Befürchtungen im Quartier

Das Drive-In war zuerst am Alpenquai geplant. Aus dem Quartier kam aber Widerstand, weil befürchtet wurde, dass viele Angesteckte dann in der Umgebung bleiben und zum Beispiel Einkäufe tätigen würden. Diese Sorge hält Regierungsrat Guido Graf zwar für unbegründet: «Unsere Spitäler liegen ja auch in Wohngebieten.» Man habe aber eine schnelle Lösung gesucht und deshalb entschieden, auf die Allmend auszuweichen.

Luzern ist bis jetzt neben Appenzell Ausserrhoden der einzige Kanton, der ein solches Testzentrum eingerichtet hat.