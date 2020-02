Das Wetter lockte auch am Güdismontag wieder unzählige Fasnachtsbegeisterte in die Stadt Luzern. An einigen Orten war kaum ein Durchkommen. Die gängigen Plätze in der Luzerner Altstadt waren komplett überlaufen. Anders präsentierte sich, wie auch am Schmutzigen Donnerstag, die Situation auf dem Luzerner Inseli: Nur vereinzelte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler hielten sich dort auf.

Die Ruhe heute ist herrlich, aber ich bin sicher: Das Inseli als Fasnachtsort wird sich entwickeln.

Eine Gruppe aber will dies ändern: Die Zunft zum Inseli «Insula Lucernis», welche am 11.11.2019 neu gegründet worden ist. Das Ziel der Inseli-Zünftlerinnen und -zünftler ist es, das Inseli hinter dem Luzerner Bahnhof als neuen Fasnachtsort zu beleben. Bis jetzt noch ohne grossen Erfolg, die ersten Fasnachtstage fanden nur wenige Fasnächtlerinnen und Fasnächter zu ihnen.

Martin Jans von der «Insula Lucernis» ist seit mehr als 20 Jahren aktiver Luzerner Fasnächtler: «Früher war auf dem Mühleplatz auch kaum was los, und die Bahnhofstrasse war leer.» Dass es einige Jahre dauern wird, bis sich ein neuer Ort etabliere, sei der Zunft klar gewesen. Die Inselizunft will auch im nächsten Jahr wieder präsent sein.