Albert Vitali ist wenige Wochen vor seinem 65. Geburstag an einer Krebserkrankung verstorben, das bestätigt seine Familie gegenüber dem SRF Regionaljournal Zentralschweiz. «Wir sind tief traurig.»

Der FDP-Politiker war im Herbst für eine dritte Legislatur in den Nationalrat gewählt worden. Der Finanzfachmann mit eigenem Treuhandbüro war Präsident der nationalrätlichen Finanzkommission. Früher in seiner Politkarriere war Albert Vitali Gemeinderat in seiner Wohngemeinde Oberkirch und Kantonsrat, wo er der FDP-Fraktion vorstand.

Volkskultur als Leidenschaft

Albert Vitali war ein Vollblutpolitiker. Daneben gehörte seine Leidenschaft dem Jodeln und Schwingen. So war er OK-Vizepräsident des Eidgenössischen Schwingfests 2004 in Luzern und OK-Mitglied des eidgenössischen Jodlerfests, ebenfalls in Luzern. Als Präsident der Schweizerischen Interessengruppe Volkskultur kämpfte er an vorderster Front gegen die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren.

Albert Vitali hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Söhne.