Am Wochenende hat auch die Wey-Zunft Luzern mit Herbert Lörch ihren neuen Zunftmeister eingesetzt. Der selbstständige Informatiker aus Horw löst in seinem Amt den letztjährigen Wey-Zunftmeister Jörg Krähenbühl ab. Der engagierte Fasnächtler, Gugger und Wey-Zünftler ist in der Luzerner Fasnachtsszene kein unbekannter. Er ist 2009 der Wey-Zunft beigetreten und war 2013 deren Zunftweibel. Nun bekleidet er ein Jahr lang das höchste Ehrenamt, welches die Wey-Zunft zu vergeben hat und führt die Zunft, ausgerüstet mit Zepter und Zunftmeisterkette durch die Fasnacht.