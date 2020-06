Inhalt

Luzerner Gemeinden - Gewählt und nicht gewählt: die Resultate der zweiten Wahlgänge

In 15 Luzerner Gemeinden sind am Wochenende zweite Wahlgänge für die Gemeinderäte. Hier gibt es den Überblick über die Resultate in den Gemeinden – geordnet nach Bevölkerungsgrösse. Und laufend aktualisiert.