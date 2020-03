Wegen der Corona-Krise sind Künstlerinnen und Künstler und ihr Publikum zu einer Zwangspause gezwungen. Etwas Abhilfe schafft eine Aktion des Luzerner Vereins Other Music, der Musikerinnen und Musiker fördert und vernetzt. Other Music hat einen Livestream ins Leben gerufen, mit dem täglich Kultur via Internet nach Hause gesendet wird.

Die Aktion läuft unter dem Titel «Aus der Stube – in die Stube» – die Streams sind auf dem Facebook, Link öffnet in einem neuen Fenster- und dem Instagram, Link öffnet in einem neuen Fenster-Kanal des «041 Kulturmagazins» zu empfangen. Den Anfang machte der Luzerner Musiker Tobi Gmür mit einem kurzen Konzert aus seinem Wohnzimmer.

Doch die Aktion geht über Musik hinaus. So konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Lesungen geniessen. Oder auch Comics: Sie erhielten einen Einblick in Werke, die am Festival Fumetto zu sehen gewesen wären. Dieses sollte in diesen Tagen starten, wurde aber natürlich abgesagt.

Online-Kollekte als kleiner Zustupf

Ums Geld geht es den Initianten nicht. Aber dennoch haben sie eine Online-Kollekte eingerichtet, die dann unter den Künstlerinnen und Künstlern aufgeteilt wird. «Das ist aber nur ein kleines Kulturtrostpflästerchen», sagt dazu die Musikerin Cégiu von Other Music, die den Livestream jeweils moderiert.