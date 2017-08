Das fehlerhafte Stadtmagazin wurde schon verschickt, aber die Abstimmungsbroschüre kann noch korrigiert werden.

In der offiziellen Informationszeitung der Stadt Luzern und in der Abstimmungsbroschüre ist ein Sachverhalt zu einer der vier städtischen Vorlagen vom 24. September falsch dargestellt worden. Der Stadtrat korrigiert den Fehler nun, wie er am Donnertag mitgeteilt hat.

Zum «Reglement über die Abgabe von stadteigenen Grundstücken» steht fälschlicherweise, dass die Stadt maximal fünf Jahre nach dem Verkauf eines Grundstücks ein anderes, vergleichbares Grundstück erwerben muss. Richtigerweise hat der Kauf aber fünf Jahre vor dem Verkauf stattzufinden.

«Stadtmagazin» - Leser entdeckte den Fehler

Das «Stadtmagazin» war am 21. August in alle Haushalte der Stadt Luzern verteilt worden. Ein aufmerksamer Leser habe den Fehler entdeckt und die Stadt informiert, heisst es weiter.

Der Stadtrat reagierte umgehend und veranlasste ein Korrigendum. Auf die Titelseite der Broschüre werde nun ein Korrigendumblatt aufgeklebt, worauf auf die fehlerhafte Passage hingewiesen und diese richtiggestellt werde.

Die städtische Abstimmungsbroschüre für den Urnengang vom 24. September wird dieser Tage - zusammen mit den Abstimmungsunterlagen von Kanton und Bund - an die Stimmberechtigten verschickt.