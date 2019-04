Ina Karr wurde 1968 in Stuttgart geboren. Sie studierte Musik, Musikwissenschaft und Neuere Deutsche Literaturgeschichte. Sie war Dramaturgin und Projektleiterin für zeitgenössische Musik und Musiktheater in Mannheim, bevor sie als Operndirektorin an das Oldenburgische Staatstheater wechselte. Schliesslich wurde sie Chefdramaturgin für die Oper am Staatstheater Mainz. 2018 wirkte Ina Karr auch bei den Salzburger Festspielen für Mozarts Oper «Die Zauberflöte» mit.