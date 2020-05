In Luzern konnten die Leute heute zum ersten Mal nach den Einschränkungen wieder am Markt entlang der Reuss einkaufen.

Markt in der Stadt Luzern

Dienstag, 12. Mai 2020. Es ist der Tag, an dem die Marktleute in der Stadt Luzern ihre Produkte wieder feilbieten dürfen. Die Corona-Sicherheitsmassnahmen wurden gelockert, jetzt stehen die Marktstände wieder wie gewohnt entlang der Reuss.

Die Wiedereröffnung freut Verkäufer und Käuferinnen gleichermassen: «Ich bin froh, kann ich hier wieder einkaufen», sagt eine Frau, «die Marktleute hatten eine schwere Zeit, jetzt kann ich sie wieder unterstützen».

Einkaufen im Einbahnverkehr

Als Sicherheitsmassnahme gilt am Markt in der Stadt Luzern eine neue Regel: Die Kundinnen und Kunden dürfen nur im Einbahnverkehr den Marktständen entlang schlendern. Zur Kontrolle sind Leute des Zivilschutzes im Einsatz. Und auch am Markt gelten die Abstandsregeln.