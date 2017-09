Am Montag beginnen die ersten Arbeiten zur Modernisierung der Migros-Betriebszentrale in Dierikon.

Mit dem offiziellen Spatenstich startet der Ausbau der Migros-Betriebszentrale in Dierikon. Das Areal wird in Richtung Nordosten vergrössert, dafür werden 5600 Quadratmeter Landreserven erschlossen. Damit entstehen zusätzliche Logistik-Kapazitäten für die Belieferung der Filialen.

Die Anforderungen an den Logistik- und Produktionsstandort seien gewachsen. Der Trend gehe zu mehr Frisch-Produkten, was zu kleineren Bestelleinheiten der Filialen führt. In vier Etappen werde die Anpassungen stattfinden, der Betrieb werde während des Umbaus weiterlaufen.

« Die Anpassung findet in verschiedenen Etappen in den kommenden vier Jahren statt. Es handelt sich sozusagen um eine Operation am offenen Herzen. » Manfred Geiger

Leiter Logistik, Produktion / Informatik

Der Ausbau soll auch ein Bekenntnis zum Standort Dierikon im Rottal sein. Die Migros Luzern ist seit 1972 mit dem Logistik-, Produktions- und Administrations-Standort in Dierikon. In der Zentrale arbeiten mehr als 800 Leute. Der letzte grössere Ausbau erfolgte vor 20 Jahren.