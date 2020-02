Gut ein halbes Jahr nach seiner Schliessung hat am Samstag das Tropenhaus seine Tore wieder geöffnet. Wegen des Coronavirus erteilte der Kanton zwar die Erlaubnis, das Eröffnungsfest durchzuführen. Jedoch unter Auflagen, wie das Tropenhaus mitteilte. So durften beispielsweise Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in China, Hongkong, Südkorea, Iran, Norditalien und Singapur aufgehalten haben, nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Das Tropenhaus will neu auch die Kreisläufe der Insekten aufzeigen. Zusammen mit dem Verein Insektenkultur wolle man eine Insektenwelt zeigen, «wie es sie in Europa so nicht zu sehen gibt». Zur Finanzierung des Projekts läuft ein Crowdfunding. Ziel sind 100'000 Franken.

Weiter setzt das neue Konzept auf Permakultur mit einer nachhaltigen Landnutzung und keinen Monokulturen. Es werden Kultur- und Wildpflanzen produziert. Tropenhaus und Restaurant sind jeweils von Mittwoch bis Sonntag offen. Das Restaurant-Team leitet Gregor Vörös, der bereits im Kräuterhotel Edelweiss Rigi auf Naturküche setzt.