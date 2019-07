«Werden sie Teil der Verkehrshaus-Familie». So bewirbt das meistbesuchte Museum der Schweiz seine Vereinsmitgliedschaft, mit der man das ganze Jahr freien Eintritt hat. Ironisch: Familien können ab dem Jahr 2020 nicht mehr Teil der Verkehrshaus-Familie werden. Das Museum setzt neu nur noch auf Einzelmitgliedschaften. Dieses System sei «flexibler und erlaubt massgeschneiderte Angebote», wie die Mitglieder in einem Brief erfahren, der SRF vorliegt.

Grosse Familien bezahlen deutlich mehr

Vor allem aber erlaubt es eine Preiserhöhung. Eltern, die für sich und ihre Kinder eine Einzelmitgliedschaft lösen wollen, profitieren zwar noch immer von einem Rabatt, doch sie zahlen mehr als bisher. Bis anhin konnte jede Familie für pauschal 140 Franken das ganze Jahr ins Museum – egal ob drei-, fünf- oder siebenköpfig.

Legende: Das alte System mit der Familienmitgliedschaft, wie es bis anhin galt. Screenshot

Mit der neuen Regel zahlen zwei Erwachsene mit einem Kind 142 Franken – für sie hält sich der Aufschlag mit zwei Franken in Grenzen. Eine vierköpfige Familie bezahlt neu jedoch 157 Franken, eine fünfköpfige gar 179 Franken. Das sind fast 30 Prozent mehr als bisher. Für noch grössere Familien bleibt der Preis bei maximal 179 Franken.

Legende: Das neue System, das nur noch Einzelmitgliedschaften akzeptiert. Familien bezahlen mehr. Screenshot

Einzeleintritte sind bereits teurer

Olivier Burger vom Mitgliederdienst des Verkehrshauses begründet den Entscheid damit, dass nun auch Patchworkfamilien von der Vergünstigung profitieren. «Das System erlaubt es allen Familienkonstellationen, die Mitgliedschaft zu lösen. Das war vorher nicht möglich.»

Bei den Einzeleintritten erhöhte das Verkehrshaus die Preise bereits vor einem Jahr und schuf das Familienticket ab. Dieses hatte 65 Franken für Familien jeglicher Grösse gekostet. Neu kostet ein Tagespass für Erwachsene 56 Franken – für Kinder unter 16 Jahren 22 Franken.